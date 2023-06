Serafini: «Ibra ha aiutato il Milan a ritrovare la sua grandezza». Le parole del giornalista sull’attaccante svedese

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del giornalista sull’attaccante rossonero:

«Ho visto per fortuna o purtroppo il congedo di tantissimi campioni dal Milan, quello che mi fece soffrire di più fu quello di Rivera. Le storie sono tutte diverse una dall’altra. In questi 40 e anni e passa anni la storia di Ibra è paragonabile per certi versi solo a quella di Rivera. Ha avuto un peso specifico oltre a quello puramente tecnico: hanno fatto delle battaglie. Rivera forse più ideologiche e politiche, Ibra ha aiutato questa società, dirigenza, squadra a ritrovare la sua grandezza che si era persa nel corso degli anni. È diventato un giocatore leggendario per questa club nonostante le molte maglie che ha indossato e ci mancherà moltissimo»