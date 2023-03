Marchetti: «Futuro Maignan? Il Milan…». Le parole del giornalista sul futuro del portiere francese e le scelte che potrebbe fare il club rossonero

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW di Mike Maignan. Ecco le parole del giornalista sul futuro del portiere rossonero:

«Sicuro non ci può stare nessuno, il problema tra virgolette è che da un po’ di tempo la Serie A è diventato un campionato di transizione. Non appena un giocatore emerge diventa oggetto di mercato. Maignan arrivò al Milan in sostituzione di Donnarumma e un giocatore del genere può rappresentare una maxi-plusvalenza. Bisognerà però vedere chi ha effettivamente bisogno di un portiere, non è un mercato semplice perché è un ruolo che ha bisogno di stabilità e continuità. Detto questo, ad oggi non mi risultano interessamenti su Maignan. Al momento il Milan può rimanere tranquillo».