Antonini: «Ho condiviso la strategia del Milan nel mercato invernale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha rivelato di aver condiviso la strategia del Milan di non operare nel mercato di gennaio

Luca Antonini, ex difensore rossonero, è intervenuto a Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni:

«Mi fido del metodo di lavoro di Maldini e Massara. Hanno creduto che la squadra non andasse toccata nel mercato invernale. Spendere soldi tanto per spenderli, in particolare per il difensore, è senza senso. La rosa ha dimostrato di essere matura. Per me il Milan ha fatto una scelta giusta».