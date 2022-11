Lombardi su Pobega: «Aveva una base di partenza notevole anche quando era molto piccolo». Le parole del primo allenatore di Tommaso

Nicola Lombardi ha parlato ai microfoni di Milan Tv del piccolo Tommaso Pobega. Ecco le parole del primo allenatore del calciatore del Milan:

«Già dagli occhi si vedeva che era vispo, vivo. A quell’età non puoi capire dove può arrivare. Aveva però una base di partenza notevole anche quando era molto piccolo. La sua vivacità, il suo dinamismo era al di sopra della media. Poi era di carattere un ragazzino splendido. L’ho allenato per tre anni, fino alla soglia dei pulcini: era molto piccolo, però per tre anni non ho dovuto mai riprenderlo. Era vivace ma molto educato, era molto comprensivo con gli altri. Cresceva di anno in anno in maniera esponenziale. L’ho seguito indirettamente anche all’età di 14 anni quando ha fatto il salto ed è stato preso dal Milan. Mi aspettavo che qualche società di spessore di Serie A lo vedesse e lo prendesse»