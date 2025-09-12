Connect with us

News

Loftus-Cheek Milan, la novità da Milanello ha dell'incredibile! Top player in panchina, l'inglese si candida per un ruolo particolare

News

Milan Bologna, Italiano ritrova il titolarissimo? Le ultime novità in vista della sfida di San Siro

News

Nuovo DS Milan, D'Amico prima di Tare? Il dirigente dell'Atalanta fa chiarezza e smentisce tutte le voci. La ricostruzione

News

Pulisic Milan, l'americano arma dalla panchina contro il Bologna? Incredibile novità, non se lo aspettava nessuno

News

Milan Bologna, Allegri tra riflessioni e voglia dei tre punti: sono due gli importanti nodi da sciogliere. Le ultime

News

Loftus-Cheek Milan, la novità da Milanello ha dell’incredibile! Top player in panchina, l’inglese si candida per un ruolo particolare

Milan news 24

Published

3 ore ago

on

By

Loftus-Cheek

Loftus-Cheek Milan, importante novità da Milanello: Pulisic verso la panchina, l’inglese titolare in appoggio a Santiago Gimenez

La terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si avvicina e il Milan, guidato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, si prepara ad affrontare il Bologna. Dopo un mercato estivo particolarmente intenso, che ha visto l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, mettere a segno colpi importanti, le attenzioni sono tutte rivolte alle scelte tattiche dell’allenatore. L’ultimo e più chiacchierato acquisto, il centrocampista francese Adrien Rabiot, arrivato dal Marsiglia, potrebbe essere gettato nella mischia fin da subito. Una notizia che, se confermata, rivoluzionerebbe l’assetto del centrocampo e dell’attacco rossonero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esordio di Rabiot dal primo minuto contro il Bologna è un’ipotesi più che concreta. Il suo ingresso nell’undici titolare, però, creerebbe un vero e proprio domino di posizioni. A farne le spese sarebbe, a sorpresa, Christian Pulisic, uno dei pilastri dell’ultima stagione. Con l’inserimento di Rabiot a centrocampo, Ruben Loftus-Cheek verrebbe spostato più avanti, a ricoprire un ruolo da trequartista al fianco di Gimenez. Una mossa che Allegri starebbe valutando per dare maggiore solidità e fisicità alla mediana, due caratteristiche che l’arrivo di un giocatore del calibro di Rabiot porterebbe indubbiamente.

Il ruolo di Rabiot e le scelte di Allegri

L’arrivo di Rabiot è stato fortemente voluto da Tare e da Allegri, che lo conoscono bene dai tempi della Juventus. Il centrocampista francese, con la sua polivalenza e la sua esperienza internazionale, rappresenta l’uomo ideale per innalzare il livello del centrocampo del Milan. La sua capacità di coprire ampie porzioni di campo, di inserirsi in area e di gestire il pallone lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi modulo. E proprio la sua versatilità potrebbe convincere Allegri a preferirlo a Pulisic in questa specifica partita.

La scelta di sacrificare Pulisic non è semplice, ma risponde a una logica tattica ben precisa. Allegri ha sempre prediletto un centrocampo solido e muscolare, e l’asse Rabiot-Loftus-Cheek offrirebbe proprio questo. Gimenez, dal canto suo, manterrebbe il suo ruolo da centravanti, con Loftus-Cheek libero di svariare sulla trequarti. Questo assetto permetterebbe al Milan di avere maggiore equilibrio tra i reparti, fondamentale in una partita contro un avversario rognoso come il Bologna. L’ufficialità della formazione si avrà solo a ridosso della partita, ma le indiscrezioni di La Gazzetta dello Sport hanno già acceso il dibattito tra i tifosi rossoneri. Chi giocherà a centrocampo? Rabiot o Pulisic? Il verdetto spetta solo ad Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.