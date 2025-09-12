Loftus-Cheek Milan, la novità da Milanello ha dell’incredibile! Top player in panchina, l’inglese si candida per un ruolo particolare

Loftus-Cheek Milan, importante novità da Milanello: Pulisic verso la panchina, l’inglese titolare in appoggio a Santiago Gimenez

La terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si avvicina e il Milan, guidato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, si prepara ad affrontare il Bologna. Dopo un mercato estivo particolarmente intenso, che ha visto l’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, mettere a segno colpi importanti, le attenzioni sono tutte rivolte alle scelte tattiche dell’allenatore. L’ultimo e più chiacchierato acquisto, il centrocampista francese Adrien Rabiot, arrivato dal Marsiglia, potrebbe essere gettato nella mischia fin da subito. Una notizia che, se confermata, rivoluzionerebbe l’assetto del centrocampo e dell’attacco rossonero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esordio di Rabiot dal primo minuto contro il Bologna è un’ipotesi più che concreta. Il suo ingresso nell’undici titolare, però, creerebbe un vero e proprio domino di posizioni. A farne le spese sarebbe, a sorpresa, Christian Pulisic, uno dei pilastri dell’ultima stagione. Con l’inserimento di Rabiot a centrocampo, Ruben Loftus-Cheek verrebbe spostato più avanti, a ricoprire un ruolo da trequartista al fianco di Gimenez. Una mossa che Allegri starebbe valutando per dare maggiore solidità e fisicità alla mediana, due caratteristiche che l’arrivo di un giocatore del calibro di Rabiot porterebbe indubbiamente.

Il ruolo di Rabiot e le scelte di Allegri

L’arrivo di Rabiot è stato fortemente voluto da Tare e da Allegri, che lo conoscono bene dai tempi della Juventus. Il centrocampista francese, con la sua polivalenza e la sua esperienza internazionale, rappresenta l’uomo ideale per innalzare il livello del centrocampo del Milan. La sua capacità di coprire ampie porzioni di campo, di inserirsi in area e di gestire il pallone lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi modulo. E proprio la sua versatilità potrebbe convincere Allegri a preferirlo a Pulisic in questa specifica partita.

La scelta di sacrificare Pulisic non è semplice, ma risponde a una logica tattica ben precisa. Allegri ha sempre prediletto un centrocampo solido e muscolare, e l’asse Rabiot-Loftus-Cheek offrirebbe proprio questo. Gimenez, dal canto suo, manterrebbe il suo ruolo da centravanti, con Loftus-Cheek libero di svariare sulla trequarti. Questo assetto permetterebbe al Milan di avere maggiore equilibrio tra i reparti, fondamentale in una partita contro un avversario rognoso come il Bologna. L’ufficialità della formazione si avrà solo a ridosso della partita, ma le indiscrezioni di La Gazzetta dello Sport hanno già acceso il dibattito tra i tifosi rossoneri. Chi giocherà a centrocampo? Rabiot o Pulisic? Il verdetto spetta solo ad Allegri.