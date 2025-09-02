Loftus-Cheek convocato dall’Inghilterra di Tuchel: ecco tutti gli impegni del centrocampista del Milan

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato convocato dall’Inghilterra di Tuchel a distanza di 7 anni: ecco i suoi impegni

Con le prime due giornate di Serie A appena archiviate, il mondo del calcio si ferma per lasciare spazio alle Nazionali. Il centro sportivo di Milanello si svuota: ben 12 calciatori rossoneri sono pronti a indossare le maglie dei rispettivi paesi per un intenso periodo di impegni internazionali. La maggior parte di loro sarà protagonista nelle gare di qualificazione al Mondiale 2026, un obiettivo cruciale che anima le ambizioni di molte federazioni. Qualche altro, invece, approfitterà di questo slot per disputare importanti amichevoli che serviranno a preparare i prossimi appuntamenti ufficiali. Questo è un momento di grande visibilità per il Milan, che conferma ancora una volta la qualità e il valore della sua rosa, sapientemente costruita dal nuovo DS Igli Tare e gestita in campo dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Tra i calciatori più attesi, c’è senza dubbio Ruben Loftus-Cheek, convocato dall’Inghilterra per le sfide di qualificazione. Il centrocampista rossonero, un vero punto di forza del centrocampo milanista, sarà impegnato in due partite cruciali per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il primo appuntamento è fissato per sabato 6 settembre, con fischio d’inizio alle 18:00, a Birmingham, dove l’Inghilterra affronterà l’Andorra. Una partita che sulla carta sembra agevole, ma che richiederà la massima concentrazione per non incappare in sorprese. Il secondo impegno vedrà gli inglesi volare a Belgrado per affrontare la Serbia martedì 9 settembre alle 20:45. Una trasferta insidiosa, che metterà alla prova la compattezza e il talento della squadra di Loftus-Cheek. Queste due gare sono fondamentali per consolidare la posizione dell’Inghilterra nel suo girone e avvicinarsi sempre più al sogno Mondiale.

L’assenza dei 12 nazionali a Milanello offrirà a Massimiliano Allegri l’opportunità di lavorare con il resto del gruppo, focalizzandosi su tattiche e schemi in vista dei prossimi impegni di campionato. L’obiettivo è mantenere l’equilibrio della squadra e prepararsi al meglio per la ripresa della Serie A, dove il Milan punta a recitare un ruolo da protagonista, forte anche delle scelte strategiche del nuovo DS Igli Tare.

Questi impegni internazionali non solo offrono ai giocatori la possibilità di mettersi in mostra, ma sono anche un test importante per la tenuta fisica e mentale, in vista della lunga stagione che li attende con il club. Tutti i tifosi rossoneri seguiranno con grande attenzione le prestazioni dei propri beniamini, con l’augurio che tornino a Milanello in perfetta forma e senza infortuni.