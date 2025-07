Loftus-Cheek Milan, spunta il patto con Allegri! Livornese stregato dal centrocampista, scenario a sorpresa

Loftus-Cheek Milan, Massimiliano Allegri stregato dal centrocampista: l’inglese può essere titolare a prescindere dal mercato

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, si prepara ad affrontare una stagione ricca di aspettative. Tra le prime indicazioni positive emerse dal precampionato, spicca la sorprendente performance di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, arrivato in rossonero in questa sessione di mercato, sta dimostrando di essere un elemento chiave nel progetto del tecnico livornese, tanto da essere già considerato un serio candidato a una maglia da titolare.

Come sottolineato dal giornalista Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, Loftus-Cheek incarna perfettamente il prototipo di centrocampista che Allegri predilige: “ha chili, centimetri, copre e si inserisce”. Queste caratteristiche lo rendono un giocatore completo, capace di abbinare fisicitàe qualità in entrambe le fasi di gioco. Una descrizione che evoca subito paragoni illustri con figure che hanno lasciato il segno nelle squadre allenate da Allegri.

Ramazzotti traccia un parallelo con giocatori del calibro di Kevin-Prince Boateng, che nel Milan dello Scudetto 2010-11 iniziò come mezzala per poi eccellere nel ruolo di trequartista. Ma non solo: la sua duttilità e la sua capacità di incidere ricordano anche ex fedelissimi di Max alla Juventus come Paul Pogba, Sami Khedira, Emre Can e Adrien Rabiot. Tutti centrocampisti in grado di garantire dinamismo, copertura e inserimenti pericolosi, caratteristiche fondamentali nel sistema di gioco di Allegri.

La condizione fisica di Loftus-Cheek è un altro aspetto che ha impressionato lo staff tecnico. Dopo una stagione scorsa travagliata, segnata da 27 partite saltate per infortuni (inclusa un’operazione di appendicite) e diverse panchine sotto Fonseca e Conceiçao, l’inglese si è presentato a Milanello in eccellenti condizioni. Un chiaro segno di professionalità e impegno durante le vacanze, qualità che Allegri ha immediatamente riconosciuto e apprezzato. Questa dedizione ha fatto sì che il tecnico gli facesse “sentire quanto crede in lui”, trasmettendogli fiducia e spronandolo a dare il massimo.

L’arrivo di Loftus-Cheek si inserisce in un contesto di mercato in evoluzione per il Milan, con la mediana rossonera che potrebbe essere completata dall’arrivo di altri rinforzi di spessore come Luka Modric e forse Ardon Jashari. Tuttavia, la sua presenza sta già dimostrando di essere un fattore determinante. Il centrocampista inglese, con la sua polivalenza e la sua presenza fisica, si candida a essere uno degli uomini chiave del nuovo Milan di Allegri, un giocatore capace di fare la differenza in un campionato esigente come la Serie A. La sua integrazione rapida e le prestazioni convincenti in precampionato lasciano ben sperare per una stagione da protagonista, con Loftus-Cheek pronto a ricoprire un ruolo cruciale nella trequarti rossonera e a diventare un punto fermo per il centrocampo del Diavolo.