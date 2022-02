ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Scudetto va pianissimo: capolista sotto i 60 punti, prima volta dal 2013. Cammino a rilento al vertice della Serie A

Si va piano, molto piano al vertice della Serie A. Per la prima volta dal 2013, dopo ventisette giornate, la quota della capolista è inferiore ai 60 punti: il Milan ne ha 57, l’Inter 55 e una partita in meno.

Entrambe le milanesi hanno pareggiato in questa giornata, in attesa del risultato del Napoli. Nerazzurri in apparente difficoltà: la squadra di Inzaghi non segna da 313′, e dopo quattro anni resta a secco di vittorie per quattro gare di fila.