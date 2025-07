Condividi via email

Liverpool Milan 2-4, super vittoria per i ragazzi allenati da Allegri: Leao imprendibile, sorprendono Loftus-Cheek e Okafor. Le ultimissime

Si è conclusa con una netta vittoria del Milan per 2-4 l’amichevole di lusso contro il Liverpool, andata in scena ad Hong Kong. Una partita ricca di emozioni e giocate di alta qualità, che ha offerto spunti interessanti a entrambi gli allenatori in vista dell’inizio della stagione.

Il primo tempo si era chiuso sull’1-1, frutto di due prodezze individuali. A sbloccare il risultato era stato il solito Rafael Leao, con una giocata delle sue che aveva illuminato lo stadio. La reazione del Liverpool non si era fatta attendere, con Dominik Szoboszlai che aveva pareggiato i conti con un gol altrettanto spettacolare, mostrando le sue doti balistiche.

La ripresa ha visto un Milan scatenato e letale in contropiede. Al 51° minuto, è arrivato il gol del sorpasso firmato da Ruben Loftus-Cheek. L’azione è stata di pregevole fattura: Leao, scattato sulla sinistra dopo un recupero difensivo, ha servito un assist perfetto per il centrocampista inglese, che con un rapidissimo gioco di gambe si è liberato del difensore e ha bucato Alisson per l’1-2.

Pochi minuti dopo, al 59°, il Milan ha calato il tris. Un altro contropiede fulmineo ha visto protagonista Alexis Saelemaekers, che ha corso indisturbato sulla destra e ha messo in mezzo un pallone invitante per Noah Okafor. L’attaccante svizzero, con una primissima intenzione e un destro a fil di palo, ha trafitto Alisson, fissando il risultato sull’1-3. Infine, al minuto numero 93, il gol del Liverpool di Gakpo di testa e al 94′ l’altra rete di Okafor.

La partita ha mostrato un Milan in grande forma fisica e con idee chiare, bravo a capitalizzare le occasioni create e a sfruttare la velocità dei suoi attaccanti. Un test positivo per i rossoneri, che tornano a casa da questa tournée con importanti indicazioni in vista dei prossimi impegni.