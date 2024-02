Lista Uefa Milan, Pioli scioglie il dubbio: «Questo giocatore non ci sarà»

Lista Uefa Milan, Pioli scioglie il dubbio in conferenza stampa: «Questo giocatore non ci sarà». Le su parole

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sulla lista UEFA dei rossoneri per l’Europa League.

LISTA UEFA – «Il dubbio non è tra Simic e Terracciano perché Simic non può entrare in lista con Terracciano, in lista A. Quindi non ci sarà».

