Lista Champions Milan, Pellegrino fuori ma il club ha un piano

Il Milan ha deciso di escludere Marco Pellegrino dalla lista Champions League: i rossoneri hanno un piano preciso col difensore

Come riportato da Daniele Longo, l’esclusione da parte del Milan di Marco Pellegrino non è assolutamente una bocciatura.

Il ragazzo ha capito la grande opportunità che sta avendo vista la giovane età e ha concordato un percorso di crescita step by step con il club rossonero che ha visto in lui potenzialità importanti per il futuro.