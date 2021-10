Leonardo ha parlato in diretta sul palco del Festival dello Sport. Le parole del direttore sportivo del PSG su Donnarumma

Il Festival dello Sport, quest’oggi, ha avuto il direttore sportivo del Psg Leonardo tra i suoi ospiti. Ecco le sue dichiarazioni sul trasferimento di Donnarumma a Parigi.

DONNARUMMA – «Mai contattato prima di giugno, solo dopo l’annuncio del Milan che non avrebbe rinnovato. L’idea di portarlo da noi è nata solo dopo. Era libero, abbiamo parlato ed è successo quello che è successo. Ma non abbiamo mai lavorato per costringerlo ad andarsene, ha deciso lui».

