Leonardo: «Tutto il mondo del calcio è attonito per l’addio di Maldini». Le parole dell’ex dirigente sportivo del Milan

Leonardo ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dell’addio al Milan di Paolo Maldini. Ecco le parole dell’ex dirigente sportivo rossonero:

«Non solo sono attonito, lo è tutto il mondo del calcio per la modalità dell’addio e per le motivazioni. Il Milan negli ultimi due anni ha vinto uno scudetto e ha raggiunto una semifinale di Champions. Da oltre un decennio la società non chiudeva il bilancio in utile e ora lo sta per fare, senza contare che il valore complessivo del Milan, da quando Elliott è subentrato ai cinesi a oggi, è quadruplicato»