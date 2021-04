Ledesma: «Atalanta favorita per l’Europa, il Milan? Vi dico cosa penso»

Ledesma, ex giocatore della Lazio, ha detto la sua sulla corsa alla prossima Champions League, ecco le sue parole

Ledesma, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando della corsa Champions:

Sulla corsa all’Europa: «Il Milan ha un vantaggio in classifica, ma l’Atalanta è più attrezzata. Il Napoli può affondare la Juventus. La Lazio si è rilanciata bene. La Roma più indietro».

Sugli uomini gol: «Direi Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Muriel, Mertens, Insigne e Immobile. Per quest’ultimo direi che, se dovesse tornare a segnare con più frequenza, la Lazio si candida ufficialmente per le prime quattro posizioni. Inzaghi può contare molto su Milinkovic-Savic e Luis Alberto, ma anche su Caicedo, tornato a disposizione e pienamente al centro del progetto, non solo per i gol».