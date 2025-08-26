Lecce Milan, Sky o DAZN? Dove seguire in TV e streaming la seconda giornata di campionato. Le ultimissime sui rossoneri

La partita tra Lecce e Milan, prevista per venerdì 29 agosto alle 20:45, sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Questo significa che hai diverse opzioni per seguire il match.

Dove vedere Lecce-Milan

Per tutti i tifosi, l’incontro sarà visibile in co-esclusiva su più piattaforme.

DAZN : La partita sarà disponibile in diretta streaming sull’app di DAZN. Puoi guardarla su una smart TV, una console di gioco (PlayStation o Xbox), oppure su dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Se preferisci, puoi usare l’app anche su smartphone e tablet, o collegarti al sito ufficiale da PC.

: La partita sarà disponibile in diretta streaming sull’app di DAZN. Puoi guardarla su una smart TV, una console di gioco (PlayStation o Xbox), oppure su dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Se preferisci, puoi usare l’app anche su smartphone e tablet, o collegarti al sito ufficiale da PC. Sky: Se hai un abbonamento Sky, potrai seguire la partita sui canali dedicati, come Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre, la sfida sarà disponibile in streaming su Sky Go per gli abbonati, e sulla piattaforma NOW, che offre lo sport in diretta streaming.

Questa partita è cruciale per il Milan. Dopo la sconfitta inaspettata contro la Cremonese, la squadra di Massimiliano Allegri deve subito reagire e dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. La pressione è alta, e il DS Tare, insieme a tutta la dirigenza, sa che un altro passo falso potrebbe complicare l’inizio della stagione.

Il Lecce, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i rossoneri, che potrebbero anche fare a meno di un giocatore chiave come Rafael Leao. L’assenza del portoghese è un’incognita che Allegri dovrà gestire al meglio.