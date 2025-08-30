Lecce Milan, Modric premiato MVP della partita: paga la magia su punizione del centrocampista croato. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo il sito ufficiale del Milan, il miglior giocatore della sfida contro il Lecce, vinta ieri per 0-2, è stato Luka Modric. Il centrocampista croato, entrato nella ripresa, ha subito messo la sua firma sulla partita, contribuendo in modo decisivo a sbloccare il risultato. Il suo genio si è manifestato al meglio al minuto 68, quando una sua punizione magistrale ha pescato la testa di Loftus-Cheek, che ha insaccato di precisione e portato il Milan in vantaggio.

La leadership di Modric in campo

Non è solo l’assist che ha fatto la differenza. L’ingresso di Modric ha dato nuova linfa al centrocampo rossonero, che ha acquisito maggiore fluidità e visione di gioco. Il croato ha saputo gestire il ritmo della partita, dettare i tempi e trovare passaggi chiave che hanno messo in difficoltà la difesa del Lecce. La sua esperienza e la sua leadership si sono fatte sentire fin da subito, e la sua capacità di trasformare un’azione potenziale in un’occasione concreta è stata l’elemento che ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore del Milan.

Il premio di MVP è un riconoscimento meritato per il suo impatto immediato sul match. Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare possono sorridere, perché hanno a disposizione un giocatore che, anche se non ha giocato dall’inizio, sa essere decisivo in qualsiasi momento. La sua presenza in campo è una garanzia per la squadra e un incubo per gli avversari, e la sua leadership in campo è un esempio per i compagni più giovani. Con giocatori come Modric, il Milan può affrontare ogni avversario con la giusta fiducia e mentalità vincente.