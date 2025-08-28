Lecce Milan, Allegri verso una decisione a sorpresa: questi due giocatori prenderanno parte al match

Lecce Milan, Allegri verso una decisione a sorpresa: questi due giocatore prenderanno parte al match. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante le voci di mercato si facciano sempre più insistenti, Yunus Musah e Samuel Chukwueze saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Lecce. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, che traccia il quadro delle prossime mosse di mercato e delle scelte tattiche del tecnico rossonero.

Musah e Chukwueze, presenti a Lecce nonostante le cessioni

Il futuro di Musah e Chukwueze sembra ormai lontano da Milano. Il centrocampista americano è sempre più vicino all’Atalanta, dopo i recenti colloqui che hanno visto la squadra di Juric in pressing. Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, si parla di un trasferimento al Fulham per circa 25 milioni di euro. Nonostante le trattative in corso, la Gazzetta riporta che i due giocatori partiranno comunque con la squadra per la trasferta a Lecce. “E chissà, magari – si legge – giocheranno”. Le rotazioni limitate a disposizione di Allegri in questa fase iniziale della stagione potrebbero infatti renderli utili, anche solo a partita in corso. Questo sottolinea come, nonostante il loro imminente addio, l’allenatore e il direttore sportivo Tare considerino ancora i due giocatori parte integrante della rosa fino alla loro cessione effettiva.

Per quanto riguarda la formazione, Allegri non dovrebbe stravolgere l’undici iniziale. La Gazzetta suggerisce che il Milan non farà partire titolari né Musah né Chukwueze. La formazione potrebbe essere la stessa che ha pareggiato all’esordio contro la Cremonese, con una sola possibile novità: l’inserimento di Koni De Winter in difesa.