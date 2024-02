Leao verso il PSG? Il Milan ha un asso nella manica: parola di Palmeri. Il punto

Leao verso il PSG? Il Milan ha un asso nella manica: parola di Tancredi Palmeri. Il punto del giornalista sul futuro del portoghese

Continuano a farsi insistenti le voci per il calciomercato Milan di un interesse del PSG su Rafael Leao, con i parigini pronti a fiondarsi sul portoghese in caso di addio di Mbappé. A fare il punto sulla situazione è il giornalista Tancredi Palmeri su Sportitalia.

PAROLE – «Questo è il ballo di Mbappé, e sarà la pizzica che coinvolgerà tutta l’élite del calcio mondiale l’estate prossima. La tartaruga se ne va a Madrid e a Parigi pur non essendo milanesi se ne possono mica stare con le mani in mano. Proprio perché Mbappé non lo sostituisci, sono 2 i nomi che dovranno arrivare. Leao: convince un po’ meno, ma ha un asso nella manica. La mediazione di Jorge Mendes che fa avvenire le cose a Parigi. Solo che la clausola da 165 milioni sembra davvero tanto, sarebbe il capolavoro per il procuratore portoghese. Al PSG anche qui non si vorrebbero schiodare da 100 milioni. Se Mendes non riesce ad alzare il prezzo, che farà il Milan?».