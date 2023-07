Leao svela un retroscena: «Prima di firmare il rinnovo col Milan avevo un obiettivo». Le sue parole a Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rafael Leao ha svelato un retroscena sul rinnovo col Milan. Le sue parole.

RINNOVO – «Con il Milan un patto d’amore e non numerico. Nella mia testa avevo già preso la decisione, non ho pensato tanto. Era solo una questione di timing. Prima della firma del contratto volevo conquistare la finale di Champions League, ma non ci siamo riusciti. In generale è stato un anno importante per me perché ho dimostrato quello che so fare»

