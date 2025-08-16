Leao Milan, Sabatini lancia la provocazione sul portoghese: messaggio a Tare, non se lo aspettava nessuno

Leao Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha lanciato una bella provocazione: col portoghese centravanti serve realmente un’altra punta?

Il Milan è sotto i riflettori del mercato estivo, con i tifosi che attendono con ansia di capire quali saranno le vere ambizioni del club per la prossima stagione. A fare il punto sulla situazione è intervenuto Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva, offrendo un’analisi lucida e dettagliata sulle strategie di mercato rossonere e sulle prospettive future. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida tecnica, il club milanese sta cercando di rinforzare la rosa, ma Sabatini invita alla prudenza, sottolineando alcuni aspetti critici.

I Nuovi Acquisti del Milan: Giudizi e Potenziale

Sabatini ha espresso il suo parere sui nuovi volti approdati a Milanello, evidenziando il potenziale di alcuni di loro. Riguardo a De Winter, ha affermato: “De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan.” Questa dichiarazione suggerisce che il difensore belga potrebbe rivelarsi un elemento utile e versatile per la retroguardia di Allegri. Ma è su Jashari che Sabatini ha mostrato un entusiasmo maggiore, definendolo un talento cristallino: “Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo.” Un paragone così importante con un giocatore del calibro di Nicolò Barella lascia intendere le grandi aspettative riposte nel giovane centrocampista, che potrebbe davvero rappresentare un colpo significativo per il futuro del Milan.

La Questione Attaccante: Hojlund e la “Nuova Versione” di Leao

Il dibattito sull’acquisto di un nuovo attaccante centrale tiene banco tra i tifosi rossoneri. Sabatini ha commentato la possibilità di vedere Hojlund al calciomercato Milan, riconoscendone le qualità: “Ottimo attaccante. Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic.” Tuttavia, il giornalista ha gettato una nuova luce sulla necessità di un centravanti “puro”, richiamando l’attenzione su un aspetto tattico cruciale legato a Rafael Leao sotto la gestione Allegri: “Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta. Il Milan comprerà un attaccante ma che ne abbia estremamente bisogno non so, perché vi invito a fare attenzione a quello che sta facendo Allegri con Leao. E Leao con Allegri è una versione da 10 gol in più rispetto alle sue ultime stagioni.” Questa intuizione tattica di Sabatini è estremamente interessante. Se Leao dovesse effettivamente evolvere nel ruolo di punta centrale, garantendo un apporto realizzativo significativamente maggiore, le priorità di mercato per l’attacco potrebbero subire un ricalibrato, pur con il Milan che acquisterà comunque un rinforzo in avanti. L’impronta di Allegri sul gioco di Leao sembra già dare i suoi frutti.

Le Ambizioni del Milan: Prudenza e Realismo

Nonostante l’entusiasmo per i nuovi acquisti e per la crescita di alcuni elementi chiave, Sabatini ha voluto ridimensionare le aspettative sui reali obiettivi del Milan per la prossima stagione. Il giornalista ha sottolineato le importanti perdite subite dal club, menzionando tre pilastri inamovibili della scorsa stagione: “Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po’ di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello.” Questa affermazione mette in chiaro come, al momento, Napoli e Inter siano considerate su un gradino superiore in termini di competitività. Tuttavia, Sabatini non esclude che il Milan possa comunque competere per posizioni di vertice, puntando su altri fattori: “Poi il lavoro, l’entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza.” Il lavoro del nuovo staff tecnico guidato da Allegri, l’entusiasmo che si creerà intorno alla squadra e il ritrovato stato di forma di Leao potrebbero essere gli ingredienti fondamentali per permettere al Milan di lottare per la terza posizione in campionato. L’invito finale di Sabatini ai tifosi è chiaro e pragmatico: “Invito i tifosi a un po’ di prudenza perché son partiti tre titolari inamovibili di una squadra che è arrivata ottava.” La cessione di Reijnders, Thiaw e Theo Hernandez è un fattore non trascurabile per una squadra che nella stagione precedente ha faticato a raggiungere posizioni europee di rilievo.

In conclusione, l’analisi di Sandro Sabatini offre uno spaccato realistico e ben ponderato sulle prospettive del Milan. Tra acquisti mirati e il potenziale tattico di Allegri su giocatori chiave come Leao, il club rossonero sta cercando di costruire una squadra competitiva. Tuttavia, la prudenza è d’obbligo, considerando la forza delle dirette concorrenti e le partenze importanti che hanno indebolito la rosa. Il Milan del nuovo DS Tare e dell’allenatore Allegri dovrà lavorare sodo per superare gli ostacoli e ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie A.