Leao Milan, Fabrizio Romano rassicura sull’umore generale a Milanello: «Tutti sono convinti di questa cosa». Le ultimissime notizie

La sosta per le Nazionali ha proiettato i riflettori su Rafa Leao, la cui prestazione contro la Juventus, caratterizzata da un’evidente inefficacia sotto porta, ha scatenato un’ondata di giudizi negativi. Nonostante i due clamorosi errori commessi, che hanno fatto infuriare i tifosi, il Milan si schiera compatto a difesa del suo talento portoghese.

A svelare l’umore e la linea ufficiale del club di Via Aldo Rossi è stato l’esperto Fabrizio Romano, che ha voluto smontare l’ipotesi di un “caso Leao” in un video sul suo canale YouTube. La tesi dell’inviato è netta: l’episodio della mancata concretezza contro i bianconeri è destinato a essere iper-analizzato durante la pausa, ma internamente non ha creato fratture.

«Molti hanno notato la reazione di Max Allegri a bordocampo, comprensibilmente infastidito per le occasioni sprecate da Rafa Leao contro la Juventus, ma non dobbiamo gonfiare la questione», ha affermato Romano. «Per due settimane si parlerà solo di Leao, ma io posso garantire al 100% che nel Milan non esiste alcun caso o punto interrogativo sulla sua permanenza. Si è trattato di una singola partita; Leao rientrava da un problema fisico e, sebbene potesse fare di più, la dirigenza e lo staff tecnico non ne fanno un dramma».

Fiducia Totale da Allegri e Tare

La fiducia nel portoghese è totale e rappresenta il sentire comune tra l’allenatore Allegri e il Direttore Sportivo Tare. Il tecnico, noto per la sua capacità di elevare il profilo mentale e tecnico dei suoi giocatori, ha chiare aspettative, che sono state ribadite anche in questa circostanza.

«Leao rimane indiscutibilmente un pilastro per questo Milan, un giocatore su cui Max Allegri punta fortemente ma dal quale pretende un rendimento superiore», ha aggiunto Romano. Questa richiesta non è vista come una critica distruttiva, ma come un elemento della metodologia di Allegri, tesa a spingere l’atleta oltre i suoi limiti attuali.

In sintesi, la società rossonera, consapevole del proprio percorso di crescita e del valore intrinseco del suo numero 10, respinge ogni ipotesi di crisi: «Da qui a costruire un caso mediatico su Leao c’è un abisso. Tutti all’interno del Milan lavorano per lo stesso obiettivo, puntando sul miglioramento evidente della squadra che include pienamente il talento di Rafa Leao».