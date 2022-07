Leao Milan, Repubblica: «E se il Chelsea si presentasse con 90 milioni?». Così il quotidiano sul portoghese

Repubblica questa mattina scrive della situazione di Rafael Leao al Milan.

Dopo aver già perso Kessié, il Milan ora teme anche per Rafael Leao. Il Chelsea, non pago di Koulibaly, vuole la stella portoghese: l’ha scelto Tuchel, dopo il rifiuto di Raphinha che ha firmato ieri col Barcellona. Per i rossoneri vale la clausola da 150 milioni di euro, ma lo stallo sul rinnovo rischia di aprire scenari imprevedibili.

L’offerta di Maldini da 4 milioni netti a stagione non soddisfa il giocatore, a cui tra l’altro il club trattiene il 20% dello stipendio per coprire i 16,5 milioni che Leao è stato condannato a pagare allo Sporting per la sua fuga al Lille. Insomma, oggi le parti non sono vicine, lui vuole almeno 6 milioni. Cosa succederebbe se il Chelsea ne mettesse sul piatto 90?