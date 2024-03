Leao Milan, i numeri non mentono mai: il portoghese è fondamentale per Pioli. I dati del numero 10 rossonero in stagione

Spesso fuori dal gioco del Milan, ma poi quando si accende non lo ferma nessuno e diventa fondamentale per Stefano Pioli. Questo è Leao, il 10 rossonero tanto criticato per il suo modo di giocare ma i numeri dicono tutt’altro.

In quest’inizio di 2024 Leao è tornato anche a livello realizzativo, soprattutto in Europa League. Il portoghese, da gennaio, ha segnato o fornito un assist in 9 delle 13 partite disputate, quasi il 70%. Se paragonato il dato ai minuti giocati, il portoghese ha una media di 0.86 G+A ogni 90’ nel 2024.