Leao Milan, ancora ombre sul calciatore portoghese! Per la prima volta da quando veste rossonero sta succedendo questa cosa. Ultimissime

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan era stato salutato con grandi aspettative, non ultima quella di plasmare definitivamente il talento di Rafael Leao. L’allenatore, infatti, aveva speso parole importanti per il portoghese, definendolo una stella in grado di fare una grande stagione. Fino a questo momento, però, le due prestazioni offerte da Leao contro Napoli e Juventus hanno deluso le attese, facendo scattare un campanello d’allarme a Milanello.

Il segnale più evidente della frizione è arrivato con il secco “Non ha cuore” urlato da Allegri durante il match contro i Campioni d’Italia e, ancor più, con lo sfogo avvenuto negli spogliatoi dell’Allianz Stadium dopo la gara con la Juventus. Il filo che lega il tecnico al suo numero 10 si è teso in fretta, ponendo un interrogativo cruciale: e se questo filo si spezzasse?

La Richiesta di Continuità

È innegabile che dopo un mese e mezzo di stop per infortunio non si potesse pretendere un Leao al 100%. Tuttavia, il livello mostrato, anche in due partite cruciali e delicate come quelle recenti, è apparso ben lontano anche dall’80% delle sue potenzialità. Il portoghese ha già ampiamente dimostrato di essere un potenziale match-winner, un giocatore in grado di decidere le partite con una giocata.

Ora, però, è chiamato a farlo sotto la gestione di Max Allegri, il quale pretende da lui ciò che è sempre mancato negli anni rossoneri: la continuità. Questo è il vero bivio nella carriera di Leao. La sua strada può condurre verso lo status di giocatore forte ma incompiuto oppure a quello di campione in grado di fare la differenza con costanza.

La Concorrenza Aumenta

La situazione è resa più complessa dal fatto che, per la prima volta da anni, Leao deve fare i conti con una concorrenza di alto livello al Milan. Dall’insostituibile Pulisic alla coppia Gimenez-Nkunku, le alternative offensive di cui dispone Allegri sono insidiose e di spessore.

Se il rendimento, e soprattutto l’atteggiamento in campo e in allenamento, dovesse continuare a essere altalenante, il rischio è che il numero 10 venga escluso più e più volte dalla formazione titolare, proprio come accaduto nelle ultime due uscite. La palla è passata in mano a Rafael Leao. Sarà solo lui a determinare la sua futura posizione nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.