Leao Milan, grande apprensione per le condizioni del portoghese! L’annuncio a fine gara tiene tutti con il fiato sospeso. Le ultimissime

La vittoria per 2-0 del Milan contro il Bari, ieri, ha visto in panchina un protagonista inaspettato: Marco Landucci. Il vice allenatore, che ha sostituito l’indisponibile Massimiliano Allegri, ha commentato a Mediaset l’andamento della partita e le condizioni dei suoi giocatori, focalizzandosi in particolare sull’infortunio di Leao.

Quando gli è stato chiesto se il giocatore sarà disponibile per la prossima gara contro la Cremonese, Landucci ha risposto in modo cauto: “Non so dirtelo, è uscito per questo fastidio. Non volevamo rischiare più di tanto. Vediamo nei prossimi giorni il risultato degli esami medici”.

Il commento di Landucci a Mediaset riflette la preoccupazione del Milan riguardo alle condizioni di Leao. Il club, che è a un punto dalla vetta del campionato, non può permettersi di perdere giocatori chiave in questo momento cruciale. La cautela di Landucci indica che non si vuole mettere a rischio la salute del giocatore, anche se questo significa rinunciare a lui per un periodo di tempo limitato.

Il Milan spera di avere Leao a disposizione il prima possibile, ma la salute del giocatore è la priorità. Il club attende con ansia i risultati degli esami medici, che dovrebbero fornire un quadro più chiaro della situazione. La speranza è che l’infortunio non sia grave e che il giocatore possa tornare in campo presto.