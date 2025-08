Leao Milan, prime indicazioni super positive! Allegri soddisfatto, spunta il retroscena col tecnico

Leao Milan, le prime uscite hanno dato indicazioni assolutamente positive: Allegri soddisfatto dell’approccio del portoghese

Le prime uscite stagionali del Milan, in attesa dell’avvio ufficiale della Serie A, hanno offerto spunti interessanti, in particolare per quanto riguarda la posizione in campo di Rafael Leão. Il talentuoso esterno portoghese è stato schierato da centravanti da mister Massimiliano Allegri, una mossa dettata dall’assenza di un attaccante centrale di ruolo e dal desiderio di non impiegare giocatori sul mercato come Colombo (già trasferitosi al Genoa) o Okafor. Un’intuizione tattica, quella di Allegri, che secondo Andrea Ramazzotti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si sta rivelando sorprendentemente efficace e promettente.

Ramazzotti ha descritto la tournée rossonera di Leão come quella di un “protagonista assoluto“, pur in un ruolo non suo. Le parole del giornalista evidenziano come Leão abbia abbracciato con disciplina e intelligenza le direttive del nuovo tecnico. Il suo compito principale è stato quello di disturbare la manovra avversaria, una funzione cruciale nel pressing alto voluto da Allegri. Ma non solo: il portoghese si è spesso venuto incontro per fare da sponda o per tenere il pallone, dimostrando una crescente maturità tattica e una maggiore propensione al gioco di squadra.

La vera forza di questo “nuovo” Leão, però, emerge nel momento della transizione offensiva. Quando il Milan recupera la sfera, Leão si è dimostrato “abilissimo ad attaccare la profondità“, allargandosi sulla sinistra o sulla destra per offrire soluzioni di passaggio in avanti. Questa capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, sfruttando la sua velocità e la sua tecnica, crea enormi problemi alle difese avversarie e apre spazi preziosi per gli inserimenti dei compagni. La duttilità di Leão, unita alla sua innegabile qualità, lo rende un’arma tattica preziosa per Allegri.

Le prestazioni di Leão nelle amichevoli sono state condite anche da numeri importanti. Pur avendo mancato il gol contro l’Arsenal, si è rifatto con gli interessi nelle partite successive. Contro il Liverpool, Leão non solo ha trovato la via della rete, ma ha anche regalato uno spettacolo con un assist e un colpo di tacco da applausi nell’azione che ha portato al 3-1. Contro il Perth Glory, il portoghese ha firmato una doppietta, confermando il suo feeling con il gol anche in questa nuova veste. Questi numeri, seppur in amichevole, sono un segnale incoraggiante e testimoniano il potenziale di Leão come finalizzatore.

L’arrivo di Tare come nuovo direttore sportivo e di Allegri come nuovo allenatore ha portato una ventata di novità in casa Milan. La scelta di Allegri di sperimentare Leão come centravanti è un chiaro segnale della sua volontà di massimizzare il potenziale dei singoli giocatori e di costruire una squadra fluida e imprevedibile. Le prossime settimane, con l’inizio del campionato e l’arrivo del nuovo centravanti (si attende l’acquisto di un giocatore che possa ricoprire il ruolo di punta titolare), saranno fondamentali per capire se questo “altro Leão” sarà una costante o una soluzione temporanea. Tuttavia, l’inizio è senza dubbio promettente, suggerendo che il Milan potrebbe aver trovato un’ulteriore risorsa offensiva, in grado di incidere in maniera significativa sulle sorti della squadra. La versatilità di Leão, unita alle idee tattiche di Allegri e alla visione di Tare, potrebbe essere la chiave per un Milan competitivo e spettacolare.