Leao Milan: chiara metamorfosi del portoghese, ora perno inamovibile

La crescita di Rafael Leao è sotto gli occhi di tutti. Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sono quattro i gol in campionato per lui più uno in Champions League.

Il Milan è consacrato alla verve di un ragazzo dall’anima ribelle. La sua metamorfosi ha avuto riflessi del tutto positivi sulla squadra e ora è perno inamovibile.