Leao Milan, Beccalossi lo celebra: «Per i rossoneri sarà decisivo contro la Roma. Ha questa caratteristica»

Leao-Milan, Evaristo Beccalossi ha elogiato il portoghese in vista della sfida di questa sera contro la Roma

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Evaristo Beccalossi ha parlato così di Leao, gioiello del Milan:

PAROLE – «Leao è un grandissimo talento, difficile da leggere per chiunque, ma dà il meglio in velocità. Una cosa è sicura: quando ci sono in campo calciatori come Dybala e Leao lo spettacolo è garantito perché entrambi riescono a spaccare le partite, specialmente nel calcio organizzato di oggi. A gente come Leao e Dybala basta un guizzo, un lampo, per decidere e loro lo fanno: per questo Milan e Roma non possono rinunciarvi, anche a costo di qualche giornata a vuoto».