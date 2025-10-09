Connect with us

HANNO DETTO

Leao Milan, Ambrosini netto riguardo alla possibilità di vederlo in un nuovo ruolo: «La coesistenza con Pulisic...»

HANNO DETTO

Saviano attacca Milan e Inter, sulla questione Curva: avete sentito?

HANNO DETTO

Balotelli ha svelato un retroscena, prima di andare al Milan: avete sentito?

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, Marchisio sta con Rabiot: «Non credo che un viaggio del genere giovi allo spettacolo. I calciatori...»

HANNO DETTO

Camarda, sentite Pafundi: «Sta battendo ogni record. Penso non sia stato facile gestire la pressione»

HANNO DETTO

Leao Milan, Ambrosini netto riguardo alla possibilità di vederlo in un nuovo ruolo: «La coesistenza con Pulisic…»

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

Leao

Leao Milan, Ambrosini netto riguardo alla possibilità di vederlo in un nuovo ruolo: «La coesistenza con Pulisic…». Le ultimissime notizie

La mossa tattica di Massimiliano Allegri di spostare Rafael Leão al centro dell’attacco, nel ruolo di centravanti, è il tema caldo del momento in casa Milan. A parlarne è l’ex rossonero Massimo Ambrosini, ora opinionista per DAZN, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dove ha messo in luce le sfide e gli interrogativi legati a questa rivoluzione.

«È il grande interrogativo di questo momento», ha esordito Ambrosini, riconoscendo la logica dietro l’intuizione del tecnico. Il portoghese, pur essendo un’ala, mostra già alcuni movimenti tipici della prima punta. L’ex centrocampista ha citato, a conferma, l’azione contro il Monza: «Il mister ha ragione quando dice che Leão qualche movimento da prima punta lo fa: il diagonale di destro, su lancio di Modric, parato da Di Gregorio arriva dopo un bel taglio».

Le Due Incognite Tattiche: Spalle alla Porta e Coesistenza

Tuttavia, secondo Ambrosini, ci sono due ostacoli fondamentali che determinano il successo o il fallimento di Leão come «9» titolare. Il primo riguarda la specificità del ruolo: «Il centravanti però deve anche giocare spalle alla porta… Leão ci riuscirà?». La capacità di resistere ai difensori, far salire la squadra e aprire spazi per gli inserimenti è un aspetto del gioco che l’attaccante deve ancora dimostrare di padroneggiare con continuità.

Il secondo nodo cruciale è la coesistenza con Pulisic. Entrambi i giocatori, infatti, manifestano una forte predilezione per agire sulla fascia sinistra: «E poi c’è il tema della coesistenza con Pulisic: devono imparare a gestire gli spazi perché entrambi amano allargarsi sulla sinistra e così rischiano di ‘svuotare’ l’area di rigore». L’equilibrio tattico del Milan e la sua efficacia offensiva dipenderanno interamente dalla rapidità con cui Leão e Pulisic riusciranno a bilanciare i loro movimenti, garantendo una presenza costante e pericolosa in area avversaria, come richiesto da Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.