Leao Milan, Ambrosini netto riguardo alla possibilità di vederlo in un nuovo ruolo: «La coesistenza con Pulisic…». Le ultimissime notizie

La mossa tattica di Massimiliano Allegri di spostare Rafael Leão al centro dell’attacco, nel ruolo di centravanti, è il tema caldo del momento in casa Milan. A parlarne è l’ex rossonero Massimo Ambrosini, ora opinionista per DAZN, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dove ha messo in luce le sfide e gli interrogativi legati a questa rivoluzione.

«È il grande interrogativo di questo momento», ha esordito Ambrosini, riconoscendo la logica dietro l’intuizione del tecnico. Il portoghese, pur essendo un’ala, mostra già alcuni movimenti tipici della prima punta. L’ex centrocampista ha citato, a conferma, l’azione contro il Monza: «Il mister ha ragione quando dice che Leão qualche movimento da prima punta lo fa: il diagonale di destro, su lancio di Modric, parato da Di Gregorio arriva dopo un bel taglio».

Le Due Incognite Tattiche: Spalle alla Porta e Coesistenza

Tuttavia, secondo Ambrosini, ci sono due ostacoli fondamentali che determinano il successo o il fallimento di Leão come «9» titolare. Il primo riguarda la specificità del ruolo: «Il centravanti però deve anche giocare spalle alla porta… Leão ci riuscirà?». La capacità di resistere ai difensori, far salire la squadra e aprire spazi per gli inserimenti è un aspetto del gioco che l’attaccante deve ancora dimostrare di padroneggiare con continuità.

Il secondo nodo cruciale è la coesistenza con Pulisic. Entrambi i giocatori, infatti, manifestano una forte predilezione per agire sulla fascia sinistra: «E poi c’è il tema della coesistenza con Pulisic: devono imparare a gestire gli spazi perché entrambi amano allargarsi sulla sinistra e così rischiano di ‘svuotare’ l’area di rigore». L’equilibrio tattico del Milan e la sua efficacia offensiva dipenderanno interamente dalla rapidità con cui Leão e Pulisic riusciranno a bilanciare i loro movimenti, garantendo una presenza costante e pericolosa in area avversaria, come richiesto da Allegri.