Leao Milan, Allegri ha le idee chiare! Messaggio al portoghese e nuovo ruolo? Spiffero da Milanello

Leao Milan, il portoghese sarà il centro dell’attacco della squadra di Massimiliano Allegri: il tecnico ha le idee chiarissime

Dopo un’attesa forzata, i tifosi rossoneri possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Rafael Leao è pronto a tornare in campo. Il fuoriclasse portoghese, fermato da un infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare le prime due uscite di campionato contro Cremonese e Lecce, è in fase di recupero avanzato. La sua assenza si è fatta sentire, ma il Milan di Massimiliano Allegri ha dimostrato di sapersela cavare. Ora, con la sosta per le nazionali alle porte, il rientro del numero 10 è imminente e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sarà a disposizione per la cruciale sfida casalinga contro il Bologna.

Il rientro di Leao non sarà un semplice “torna in squadra”. Il portoghese è destinato a ricoprire un ruolo chiave nel nuovo scacchiere tattico di Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmatica visione del calcio, ha deciso di affidare a Leao le chiavi dell’attacco, posizionandolo come punta centrale nel modulo 3-5-2. Questa scelta, a prima vista sorprendente, è in realtà il frutto di un’attenta analisi. Leao ha tutte le carte in regola per essere un attaccante moderno e completo: velocità, tecnica, dribbling e, si spera, anche un’efficacia sotto porta migliorata. Allegri ha le idee chiare: il “nuovo nove” del Milan sarà lui, indipendentemente da chi lo affiancherà, che si tratti di Christian Pulisic o del neo arrivato Christopher Nkunku. Questa mossa è un chiaro segnale di quanto il Milanpunti su di lui per fare il salto di qualità definitivo. Non è da escludere, inoltre, che in futuro il modulo possa variare in un più offensivo 4-3-2-1, ma per il portoghese poco cambierà: sarà sempre lui il vertice offensivo.

Il Milan del nuovo DS Tare crede in Rafa

Le aspettative su Rafa sono altissime, forse mai come in questa stagione. Il club, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e di Allegri, ha deciso di puntare tutto sul suo talento. Lo stesso Allegri ha dimostrato di avere un approccio speciale con il giocatore. Il rapporto tra i due si basa su un mix di fiducia e rigore. Come confessato dallo stesso Leao in una diretta Twitch, il tecnico e un’altra figura di grande peso come Zlatan Ibrahimovic gli hanno chiesto di “usare meno i social”. Un segnale forte e chiaro: la maturazione di Leao passa anche da un cambiamento di mentalità e da una maggiore concentrazione sul campo. Il suo atteggiamento in ritiro, descritto come “diverso” e più maturo, fa ben sperare. Ora, l’obiettivo è chiaro: trasformare il potenziale in risultati concreti e dimostrare a tutti di essere finalmente un top player. La sfida è lanciata, il Milansi aggrappa al talento di Leao per dare l’assalto alle posizioni di vertice.