Leao a Maldini: «Complimenti bebè per il tuo primo goal in Serie A» FOTO

Rafael Leao si è complimentato con Daniel Maldini per la prima rete realizzata segnata in Serie A nella gara di oggi contro lo Spezia

Giornata storica per la famiglia Maldini. Daniel ha infatti realizzato la sua prima rete in Serie A segnando uno dei due goal con i quali il Milan ha regolato lo Spezia. Per il giovanissimo trequartista non sono mancati gli elogi e i complimenti dei compagni di squadra.

LEAO AL SETTIMO CIELO – Tra questi anche Rafael Leao che ha postato una bella foto su Instagram con una didascalia molto carina: «Complimenti mio bebè per il tuo primo gol in SERIE A».