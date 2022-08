Le condizioni di Tonali: rischia 20 giorni di stop. I dettagli

Ecco le ultime sulle diagnosi e condizioni di Sandro Tonali: i dettagli

Sandro Tonali si sottoporrà oggi a degli esami in seguito all’infortunio patito contro il Vicenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la diagnosi potrebbe essere di elongazione o stiramento e comporta una sostanziale differenza nei tempi di recupero: pochi giorni nel primo caso, tre settimane nell’altro.

Nel caso peggiore, tre settimane di stop, potrebbe tornare disponibile in tempo per il derby del 3 settembre. Nello scenario migliore invece sarebbe già disponibile per la gara con l’Atalanta del 21 agosto. In ogni caso, è sicuro che salterà la prima giornata di campionato.