Lazio-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

Lazio-Milan: i rossoneri questa sera affrontano il team di Simone Inzaghi nel match valido per la trentatresima giornata di Serie A

Il Milan questa sera affronta la Lazio nel match valido per la trentatresima giornata di Serie A. Stefano Pioli deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, out per infortunio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Stefano Pioli inserisce Mandzukic al posto del gigante svedese. Tornano Theo Hernandez e Bennacer.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Mandzukic.