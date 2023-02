Lazetic, il ds dell’Altach: «Giovane talento, ringraziamo il Milan»

Georg Festetics, direttore sportivo dell’Altach, parla così dell’arrivo in prestito di Marko Lazetic dal Milan

«Marko Lazetic è un attaccante ottimamente allenato che vorrebbe cogliere l’opportunità all’Altach per fare il suo prossimo passo nello sviluppo della sua carriera. Siamo contenti di essere riusciti a prevalere contro molti club famosi e che Marko abbia scelto noi. Ringrazio i dirigenti del Milan per la fiducia che hanno riposto in noi e sono felice di dare il benvenuto a Marko, un altro grande talento promettente.»