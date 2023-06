Lautaro: «Meritavamo di più. Abbiamo battuto Porto, Benfica, Milan e…». Le parole dell’attaccante dell’Inter dopo la finale persa

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter Tv del percorso fatto in Champions League per arrivare in finale, ovvero dei match contro Porto, Benfica e Milan. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter:

«Da quando sono all’Inter ho perso un’Europa League e dopo quel momento sono arrivati trofei che mancavano da tanto tempo a questo club. Oggi siamo arrivati in una finale di Champions dopo un girone difficile. Poi abbiamo eliminato il Porto, il Benfica, il Milan, e oggi ce la siamo giocati con il Manchester City, la squadra più forte. Meritavamo di più. Però sicuramente come dico sempre in queste competizioni fanno la differenza le piccole cose e magari ci è mancato qualcosa per portarla a casa ma sono molto orgoglioso di tutto questo. La gente deve essere tranquilla, c’è delusione, ma deve essere orgogliosa di questo gruppo, questo staff e di tutta la gente che lavora ogni giorno per noi»