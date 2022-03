L’augurio di Savicevic «Spero nello scudetto del Milan»

Dejan Savicevic, indimenticata leggenda rossonera, ha parlato del Milan e della corsa scudetto: le sue dichiarazioni complete

Intervenuto a Milan Tv, Dejan Savicevic ha riservato un preciso augurio al Diavolo:

«Il Milan già dall’inizio è in vetta alla classifica. Sta facendo molto bene e anche se non dovesse arrivare primo, sarà una stagione molto buona. Non mi aspettavo che il Milan sarebbe stato primo a questo punto ma sono molto contento. Spero che possa restare primo e vincere lo scudetto perchè sarebbe una grandissima soddisfazione per la società e per i tifosi».