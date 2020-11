Jens Hauge ha avuto fin qui poco spazio, ma non per questo non ha saputo mettersi in mostra. Il norvegese punta a collezionare minuti soprattutto in Europa League, dove è arrivato fin qui il suo unico gol in rossonero.

Proprio quel gol, contro il Celtic a Glasgow, è stato pubblicato dal profilo Twitter italiano della Uefa, esaltando dunque la prima rete dell’ex Bodo/Glimt al Milan. Che possa avere un’altra opportunità giovedì sera contro il Lille?