La Top 11 della settimana secondo WhoScored: c’è Ibrahimovic

Nonostante il rigore sbagliato in Milan-Verona, Zlatan Ibrahimovic rientra nella Top 11 di giornata secondo WhoScored

Non è stata di certo la sua miglior prestazione stagionale, ma, nonostante anche un rigore sbagliato, Zlatan Ibrahimovic ha comunque inciso in positivo per il Milan nel match contro il Verona. Il gol in pieno recupero è servito alla squadra di Pioli ad evitare la sconfitta ed in generale lo svedese ha messo al servizio dei suoi compagni la solita personalità nei momenti più complicati.

Questo è bastato ad WhoScored per inserire il n°11 rossonero nella Team Of The Week della 7° giornata di Serie A con una media voto di 8.00. Insieme a lui ci sono Ospina, Cuadrado, Ibanez, Terzi, Hysaj, Lozano, Mhkitaryan, Gyasi, Nandez e Nzola.