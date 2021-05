La Roma piomba su Belotti, il Milan osserva interessato: i dettagli

La nuova Roma di Mourinho inizia a prendere forma. Secondo quanto riporta Sky Sport il club giallorosso starebbe preparando un’offerta da 15 milioni per Andrea Belotti.

Un’offerta ritenuta congrua per il fatto che Belotti ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022. Difficile che il club granata accetti visto che fino a due anni fa chiedeva addirittura 100 milioni per l’attaccante. Il Milan, dal canto suo, osserva la situazione molto interessato: il Gallo infatti è uno dei papabili per prendere il posto di Mandzukic in rossonero e fare da alternativa a Ibrahimovic.