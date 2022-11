La maglia di Florenzi all’asta per aiutare la piccola Camilla: l’obiettivo è acquistare un mezzo di trasporto speciale per la bambina. I dettagli

La World Soccer Agency è scesa in campo per sostenere la famiglia della bambina brianzola, Camilla, affetta da una rara patologia neurologica, mettendo all’asta le maglie di Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci e Dejan Kulusevski.

L’obiettivo che ha coinvolto tre dei suoi campioni in un’asta benefica è quello di raccogliere fondi per acquistare un mezzo di trasporto speciale per Camilla.