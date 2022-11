La classifica dei rigori a favore in Serie A: Milan a quota 2. I dettagli

La classifica dei rigori a favore in Serie A: Atalanta capolista a quota 6, Milan a 2. I dettagli

Wyscout ha realizzato una speciale classifica in base ai rigori ricevuti a favore in questa prima parte di stagione in Serie A. Ecco la classifica completa:

Atalanta 6, Roma 4, Bologna 3, Fiorentina 3, Napoli 3, Cremonese 3, Monza 2, Inter 2, Juventus 2, Lazio 2, Milan 2, Lecce 2, Sassuolo 2, Salernitana 1, Spezia 1, Torino 1, Udinese 0, Empoli 0, Sampdoria 0, Hellas Verona 0.