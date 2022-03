Krunic, il jolly del Milan di Pioli con un futuro a tinte rossonere

Rade Krunic si sta ritagliando uno spazio importante all’interno della rosa del Milan: Pioli lo apprezza, il futuro non è in discussione

Nel Milan che sta lottando punto a punto con Inter e Napoli per lo scudetto c’è un calciatore che passa spesso sotto traccia. Stiamo parlando di Rade Krunic, vero e proprio jolly dei rossoneri di Pioli, utile per tutti i momenti e tutte le stagioni.

Tutti a Milanello ne apprezzano dedizione, duttilità e senso di appartenenza: Krunic sta ripagando la fiducia con prove di qualità ogni volta che viene chiamato in causa. Il contratto in scadenza nel 2024 non preoccupa le parti. Per il bosniaco è in cantiere il rinnovo fino al 30 giugno del 2026. Nessuno al Milan vuole fare a meno di lui.