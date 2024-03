Kouamé si complimenta col Milan: «È stato bravo a sfruttare le sue occasioni mentre noi…». Le parole dell’attaccante della Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina Kouamé ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Milan.

PAROLE – «Abbiamo provato in tutti i modi per portare qualcosa a casa, ma non ci siamo riusciti. Era importante per noi giocare questa partita e dare tutto perché è quello che avrebbe voluto Joe. Oggi è andata così, però pensiamo alla prossima. I tifosi hanno dato tutto dal primo all’ultimo minuto. Il Milan è stato bravo a sfruttare le sue occasioni, hanno fatto due gol. Noi non abbiamo approfittato quando abbiamo avuto le nostre. Torniamo a casa con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà tutti quando giochiamo così. Il minuto per Barone? È stato toccante da quel giorno che non c’era più. Oggi abbiamo provato a fargli un regalo, però non è andata così. D’ora in poi si penserà a fare le cose per lui e per la nostra gente».