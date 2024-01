Kjaer esaltato da Pioli: «Leader emotivo e tecnico». Poi parla così del suo futuro: le parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Simon Kjaer. Le sue dichiarazioni.

NUMERI CON KJAER IN CAMPO – «Li conosco bene questi numeri perché il ragazzo me li ripete spesso. Simon è un leader, emotivo e tecnico, uno di quei giocatori che in campo sa parlare bene, sa parlare tanto. Per parlare del futuro è troppo presto».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI UDINESE-MILAN