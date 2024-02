Kjaer via a fine stagione? Il Milan ha già scelto il suo sostituto: le ultime sulle possibili mosse dei rossoneri

Nelle prossime settimane il Milan inizierà a programmare in maniera via via più concreta le possibili mosse sul mercato. In particolare, i rossoneri vanno a caccia di un nuovo rinforzo che possa prendere il posto in rosa di Kjaer.

Il contratto del danese difficilmente verrà rinnovato ed ecco che quindi è già iniziata la ricerca del sostituto: tra questi c’è Buongiorno del Torino, primissimo obiettivo per la difesa del futuro.