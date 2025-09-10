Kessié, ritorno in Serie A: l’annuncio sull’ex Milan! Possono esserci delle chance

Kessié potrebbe tornare in Serie A la prossima estate. La rivelazione di Fabrizio Romano

Kessié potrebbe tornare in Serie A, queste le parole di Fabrizio Romano sull’ex Milan:«Kessié aveva aperto le porte per un ritorno in Italia, è stato un’idea per la Roma e poi per la Fiorentina. Non voleva però rinunciare al suo stipendio in Arabia fino al 2026. Attenzione a Kessié perché l’anno di contratto rimasto è solo uno e dovrà fare delle scelte. Occhio a Frank Kessié».

Franck Kessié e un clamoroso ritorno in Serie A: la notizia che scuote il calciomercato

Il nome di Franck Kessié, l’ex centrocampista del Milan, torna a infiammare le voci di calciomercato e a far sognare i tifosi italiani. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il potente centrocampista ivoriano potrebbe fare il suo ritorno in Serie A nel 2026, quando il suo contratto con l’Al-Ahli, club della Saudi Pro League, giungerà a scadenza.

Kessié, un vero e proprio “presidente” in campo, è stato un pilastro del Milan che ha conquistato lo scudetto nel 2022. La sua forza fisica, la sua capacità di recuperare palloni e la sua abilità nel segnare gol pesanti lo hanno reso uno dei centrocampisti più dominanti del campionato. Il suo addio al Diavolo, avvenuto a parametro zero dopo lunghe trattative, ha lasciato un vuoto non facile da colmare nel cuore del centrocampo rossonero.

Un futuro ancora in Italia?

La notizia di un possibile ritorno in Italia non sorprende, dato il forte legame che il giocatore ha sempre avuto con il nostro campionato. Dopo l’esperienza all’Atalanta e il successo al Milan, la Serie A è il palcoscenico dove Kessié ha mostrato il meglio del suo talento. Il suo attuale club, l’Al-Ahli, lo ha accolto con un contratto economicamente molto vantaggioso, ma la prospettiva di tornare a giocare in un campionato di alto livello come quello italiano potrebbe rappresentare una sfida irrinunciabile per il centrocampista.

Il 2026, anno di scadenza del contratto con il club arabo, non è così lontano come può sembrare. I top club italiani potrebbero già iniziare a monitorare la situazione, valutando un clamoroso ritorno. Anche se il Milan, per ora, non sembra essere l’opzione più probabile, altre grandi squadre potrebbero farsi avanti per assicurarsi un giocatore di tale calibro.

Il mercato è in continua evoluzione e, se la conferma di Romano dovesse concretizzarsi, il ritorno di Kessié in Italia sarebbe uno degli eventi più attesi delle prossime sessioni di mercato. I tifosi, intanto, non possono che sperare di rivedere presto il “presidente” calcare i campi della Serie A.