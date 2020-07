Kessie, altra grande risposta contro l’Atalanta: l’immagine social dice tutto

Kessie posta su Instagram un’immagine di gioco che lo ritrae in azione durante la gara con l’Atalanta, non c’è vittoria stavolta ma orgoglio

Kessie posta su Instagram un’immagine di gioco che lo ritrae in azione durante la gara con l’Atalanta, non c’è vittoria stavolta ma orgoglio per quanto dato in campo.

POST MUTO- L’immagine postata dal giocatore non ha commento ma si commenta da sola se pensiamo che il giocatore è rimasto in campo per 90 minuti anche ieri, assolutamente senza sosta e senza riposo.