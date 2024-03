Kaladze consiglia il Milan: «In attacco, non potendo permettersi Haaland, andrei su di lui»

L’ex difensore del Milan, Kakha Kaladze, fornisce un consiglio sul mercato ai rossoneri su chi comprare in attacco

Nel corso della sua intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Kakha Kaladze si sofferma su alcuni temi del calciomercato Milan, consigliando ai rossoneri chi andare a comprare in attacco per il dopo Giroud.

DOPO GIROUD – «Intanto bisogna ringraziare Olivier per tutto ciò che ha fatto: non era in una posizione facile, ma è stato un esempio. Poi, non potendo permettersi Haaland, cercherei un colpo alla Shevchenko. Lo Sheva di quando è arrivato. Un giocatore già forte, ma fortissimo soltanto in potenziale. Da pagare il giusto e da far crescere in casa costruendo attorno a lui un gioco offensivo».

L’INTERVISTA COMPLETA A KALADZE.