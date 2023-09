Caso Pogba: il centrocampista francese chiede le controanalisi. La situazione e le strade in caso di confermata positività

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paul Pogba ha deciso di procedere con le controanalisi per confermare o, eventualmente, smentire la positività al test antidoping.

Da oggi ci saranno quindi 7 giorni di tempo per il nuovo risultato ed in caso di confermata positività le strade saranno tre per il centrocampista francese della Juventus: archiviazione, patteggiamento o processo davanti al Tribunale nazionale antidoping.