Juventus Milan, Del Piero non ha alcun dubbio: «I rossoneri hanno buttato una grande occasione, i bianconeri invece…». Le ultimissime

Nonostante il punto guadagnato in trasferta contro la Juventus, il Milan di Massimiliano Allegri deve fare i conti con i rimpianti, un sentimento ben riassunto dalle parole dell’ex bandiera bianconera Alessandro Del Piero. L’attaccante, intervenuto su Sky, non ha usato mezzi termini per analizzare lo 0-0 finale, puntando il dito contro l’occasione mancata dai rossoneri.

“La Juve guadagna un punto, il Milan ha invece buttato via una grande occasione,” ha dichiarato Del Piero. “Poteva dare un segnale importante a sé stesso e agli altri.” L’analisi va oltre il singolo episodio del rigore sbagliato da Pulisic, toccando la capacità del Milan di Allegri di capitalizzare i momenti chiave: “Oltre al rigore sbagliato ha avuto anche altre chance di segnare. Portare a casa vittorie così può fare la differenza.”

Il vero focus dell’ex campione è però sulla qualità e la solidità della squadra milanista, evidentemente rafforzata anche dalle mosse del Direttore Sportivo Igli Tare. Del Piero ha lodato in particolare il centrocampo, ritenuto il vero punto di svolta: “Il Milan stava meglio e ha preso due giocatori di grande presenza in mezzo al campo come Modrić e Rabiot.”

L’arrivo di giocatori di tale spessore e personalità ha innalzato il livello non solo tecnico ma anche caratteriale della squadra. “Il Milan per me ha una squadra forte, ha giocatori importanti. È da tenere in considerazione per il campionato,” ha specificato Del Piero, elevando di fatto i rossoneri al rango di contendente.

Secondo l’ex attaccante, l’impatto dei due centrocampisti è cruciale: “Modrić e Rabiot stanno togliendo responsabilità” ad altri reparti, garantendo equilibrio e leadership in una zona cruciale del campo. Un elogio che ripaga le scelte tattiche di Allegri e la strategia di mercato di Tare.